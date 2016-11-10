Photo essay: Thousands flood Berkeley campus, streets protesting Trump win

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Mikaela Raphael/Staff

By | Staff on Thursday, November 10, 2016

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Ethan Epstein/Senior Staff

Hundreds of Berkeley High School and UC Berkeley students gather beneath UC Berkeley's Campanile on Wednesday, November 9, 2016 in protest of Donald Trump's election as US President. Berkeley, Calif. (Rachael Garner/Senior Staff)

Rachael Garner/Senior Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Ethan Epstein/Senior Staff

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Heather Feibleman/Staff

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Karen Chow/Staff

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Karen Chow/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Daniel Kim/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Daniel Kim/Staff

Berkeley High School students wave a Mexican flag while chanting "not our president" in opposition of Donald Trump's election as US President on Wednesday, November 9, 2016 in Berkeley, Calif. (Rachael Garner/Senior Staff)

Rachael Garner/Senior Staff

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Audrey McNamara/Senior Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

Mikaela Raphael/Staff

Mikaela Raphael/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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Mikaela Raphael/Staff

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